Тарасова: хочется, чтобы Медведева и Тутберидзе были довольны друг другом

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, что пока рано прогнозировать результаты выступлений фигуристов на втором этапе Кубка России в московском дворце спорта «Мегаспорт».
Соревнования должны пройти с 10 по 13 октября. На них заявлена двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева, не так давно вернувшаяся к Этери Тутберидзе.
«Никого не считаю фаворитом в Кубке. Рано делать выводы, у нас ещё не начался сезон. Медведева? Я не умею гадать, но мне хочется, чтобы Медведева и Тутберидзе были довольны друг другом», — приводит слова Тарасовой Sport24.
Также Тарасова сообщила, что будет комментировать соревнования на сайте Первого канала.
Ранее стало известно, что Медведева может сняться со второго этапа Кубка России из-за проблем со спиной. По той же причине фигуристка пропустила первый этап соревнований.
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