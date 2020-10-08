Авербух: Медведева остаётся в строю. Конечно, она ещё вернётся на лёд

Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф и продюсер Илья Авербух прокомментировал новость о том, что двукратная чемпионка мира Евгения Медведева снялась с этапа Кубка России в Москве из-за проблем со спиной. Второй этап Кубка России пройдёт с 10 по 13 октября.

«Конечно, Евгения ещё вернётся на лёд. Она остаётся в строю.

Контрольные прокаты показали, что Медведева находится далеко не в лучшей форме и чудес не бывает. Вполне ожидаемо, что сейчас происходит восстановительный процесс», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, это уже не первое снятие Медведевой из-за травмы. В сентябре 20-летняя спортсменка по аналогичной причине пропустила этап Кубка России в Сызрани.