Авербух: Медведева остаётся в строю. Конечно, она ещё вернётся на лёд
Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф и продюсер Илья Авербух прокомментировал новость о том, что двукратная чемпионка мира Евгения Медведева снялась с этапа Кубка России в Москве из-за проблем со спиной. Второй этап Кубка России пройдёт с 10 по 13 октября.
«Конечно, Евгения ещё вернётся на лёд. Она остаётся в строю.
Контрольные прокаты показали, что Медведева находится далеко не в лучшей форме и чудес не бывает. Вполне ожидаемо, что сейчас происходит восстановительный процесс», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Напомним, это уже не первое снятие Медведевой из-за травмы. В сентябре 20-летняя спортсменка по аналогичной причине пропустила этап Кубка России в Сызрани.
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