Тарасова и Морозов пропустят серию Гран-при

Евгения Тарасова и Владимир Морозов в сезоне-2020/2021 пропустят серию Гран-при и сосредоточатся на выступлении на этапах Кубка России. Об этом рассказал их тренер, двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков. Напомним, в сентябре Морозов перенёс коронавирус.
«Мы должны были выступить на этапе Гран-при в Америке, но подготовиться к нему мы никак не успевали, поэтому мы этот этап пропускаем. А участие на этапе Гран-при в России не помещается в планы. В этом году важнее этапы Кубка России, которые являются отборочными на чемпионат страны. Соответственно, на этапах Гран-при в этом сезоне не выступим.
Почти три недели Вова был без тренировок на льду, потому что сначала он прошёл необходимый карантин, а потом нужно было сдать два отрицательных теста, а это время всё равно нужно было оставаться в изоляции. Поэтому мы потеряли практически три недели, это очень много, можно сказать, это целый отпуск. И сейчас говорить о какой-то форме очень сложно, ребята вернулись на лёд только в понедельник», — приводит слова Транькова «Р-Спорт».
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