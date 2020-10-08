Шахрай: интереснее всего будет понаблюдать за противостоянием Валиевой и Трусовой

Олимпийский чемпион 1980 года по фигурному катанию Сергей Шахрай поделился ожиданиями от нового сезона. Специалист выделил противостояние воспитанниц Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко.

«Интереснее всего будет наблюдать за противостоянием Валиевой и Трусовой. Ушедшая от Тутберидзе к Плющенко Трусова на контрольных прокатах выглядела на фоне остальных неплохо. Короткая программа у неё стала лучше. Но «Ромео и Джульетта», которую она катает в произвольной, — сложный образ.

И пока это, скорее, погоня за прыжками, чем удавшаяся история. Может, всё это еще удастся изменить. Что касается Валиевой, она, безусловно, способный человек, но на нее сейчас столько ставок и надежд, что тревожно, выдержит ли она такой груз. К тому же у нее очень специфичное тело, она сверхгибкая, и это чревато проблемами в будущем», — цитируют Шахрая «Известия».