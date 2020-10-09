Фигурист Рылов эмоционально попросил поддержки для своей больной мамы

Российский фигурист Дмитрий Рылов, выступающий в паре с Аполлинарией Панфиловой, опубликовал эмоциональный пост в «Инстаграме», попросив помощи для своей мамы, которая тяжело переносит коронавирус.
«Дорогие друзья! В моей жизни произошла плохая и совсем непредвиденная ситуация. Сейчас на сердце смешанные эмоции с грустью и надеждой… Не хочу тянуть, да и слова не хотят выходить из головы…
Дело в том, что у моей мамы прогрессирующая ковидная пневмония. Из-за ситуации в мире, думаю, не надо вам объяснять, что это.
Для понимания скажу лишь, что это осложнение коронавируса. Мне важно лишь её здоровье, и я, и моя мама очень надеемся на вашу поддержку. Ей действительно сейчас нелегко, больницы переполнены, а как лечить корону, никто не знает.
Сейчас она как раз находится в одной таких больниц на пятом курсе антибиотиков. Сам страх неизвестности даёт о себе знать.
Я вас очень прошу поддержать мою маму. Она сделала для меня абсолютно всё в этой жизни, и я не могу оставить это без хоть какого-то внимания.
Сами знаете, что иногда слова поддержки ставят на ноги лучше, чем любые лекарства. Я очень редко что-то пишу или делаю посты в «Инстаграме», но сейчас я просто не могу по-другому.
Искренне надеюсь, что вы поддержите мою маму. Без неё я бы даже не мог назвать себя спортсменом», — написал спортсмен в своём «инстаграме».
- 9 октября 2020
-
10:36
-
10:31
-
10:00
-
09:21
- 8 октября 2020
-
23:48
-
23:43
-
22:52
-
21:53
-
18:23
-
17:52
-
16:42
-
16:28
-
16:23
-
15:35
-
14:06
-
14:03
-
13:32
-
12:58
-
12:54
-
12:45
-
12:29
-
12:27
-
11:48
-
11:33
-
11:00
-
09:43
- 7 октября 2020
-
23:50
-
23:04
-
21:50
-
21:42
-
21:26
-
20:20
-
20:05
-
19:41
-
19:28