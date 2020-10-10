Александра Трусова: мне удаётся катать программу по-другому, более танцевально

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова после короткой программы на втором этапе Кубка России в Москве высказала мнение, что её катание стало более танцевальным.
«Мне кажется, в этом сезоне мне удаётся катать программу по-другому, более танцевально. Я и раньше работала с танцевальными тренерами – Марией Боровиковой, Денисом Самохиным. Но сейчас мы очень много тренируемся в этом плане, над скольжением, всем прочим, с нашим тренером группы Дмитрием Михайловым. Много занимаемся с ним дополнительно. Он всегда готов мне помогать, хоть днем, хоть ночью. Поражает, что он, будучи тренером, делает такие вещи, какие исполняют спортсмены. Очень хороший танцор. А на сборе в Кисловодске он прыгал тройной аксель, четверной… У меня не всё тогда получалось, а он делал. И когда видишь такое, это очень мотивирует…
Мне нравится и программа, и новое платье. У меня ещё не было костюма зелёного цвета. Мне кажется, нежно-зелёный цвет не так часто можно увидеть в фигурном катании. Решили попробовать. Нашли нового дизайнера, которая и сшила мне это платье», — приводит слова Трусовой пресс-служба ФФККР.
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