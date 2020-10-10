Бутырская — об оценках Трусовой: в фигурном катании каждый миллиметр нужно делать на 100%

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская высказала своё мнение об оценках Александры Трусовой за короткую программу на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве. Тренер фигуристки Евгений Плющенко считает, что баллы занижены.
«Саша — молодец, что пошла на этот аксель в три с половиной оборота. Мало того, она практически его сделала. Трусова устояла, не упала «на голову», как у нас говорится. Абсолютно докрученный прыжок, первый старт. Не вижу ничего страшного в допущенной помарке. Александра обязательно сделает его в другой раз. По технике всё было замечательно. Возможно, она переволновалась, но достаточно грубая ошибка имела место, и судьи сняли за неё много баллов. В фигурном катании каждый миллиметр нужно делать на сто процентов. Но Саше с Женей Плющенко стоит забыть это всё и идти дальше. Судей никогда критиковать нельзя, они ведь и обидеться могут.
Думаю, у Трусовой всё будет хорошо. Завтра состоится произвольная программа, и Саше вполне по силам отыграть десять баллов отставания. Она находится на правильном пути», — приводит слова Бутырской RT.
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