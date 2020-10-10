Плющенко — об оценках Трусовой: мировое сообщество фигурного катания всё понимает!

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал прокат короткой программы Александрой Трусовой на втором этапе Кубка России в Москве.

Трусова попробовала исполнить аксель в 3,5 оборота, но допустила ошибку при приземлении, также судьи усмотрели неверное ребро на тройном флипе фигуристки. Александра, в межсезонье перешедшая в академию Плющенко, занимает третье место после короткой программы, около 10 баллов уступая лидирующей ученице Этери Тутберидзе Камиле Валиевой.

«Саша, ты большая умница, сегодня ты сделала шаг вперёд, боролась до конца. Завтра новый день и новый старт. Поборемся! А твои сегодняшние баллы не хочу комментировать. Всё мировое сообщество фигурного катания и так всё понимает!!!» — написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».