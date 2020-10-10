Станислава Константинова: просто хотела выйти и кайфануть

Российская фигуристка Станислава Константинова прокомментировала свое выступление в короткой программе на втором этапе Кубка России в Москве. Набрав 67,10 балла, спортсменка, в межсезонье перешедшая в академию Евгения Плющенко, занимает пятое место.
«Немножко выдохнула после питерских прокатов. Нужно было сохранить силы и запал. Ведь Кубок России — это первый ответственный для меня старт. Серьёзно не готовилась, просто хотела выйти, кайфануть и доставить удовольствие зрителям.
Перерыв в выступлениях дался с трудом, восстанавливаемся. Потому что я не каталась ещё дольше, чем пандемия. Но очень рада, как мы поработали в межсезонье, и буду стараться улучшаться с каждым месяцем этого непростого сезона.
Сегодня был большой зал с публикой, это помогало. Это привычнее. Выходить было максимально легко. Почувствовала себя, наконец, в своей тарелке после непростого прошлого сезона. Рада, что улучшаю свою психологическую подготовку, работаю над техникой, и будут вскоре видны изменения.
Довольна сегодня своим исполнением, не очень довольна оценками. В принципе, наверное, объективно, были сомнения в каких-то технических нюансах и не в мою пользу. Но нет предела совершенству, в целом я довольна», — сказала Константинова Первому каналу.
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