«Настоящее произведение искусства». Тарасова — о короткой программе Камилы Валиевой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Камилы Валиевой на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.
«Восторг, настоящее произведение искусства. Не короткая программа, а какая-то песня. Совершенно изумительно. Просто поэма о любви. Поздравляю всех участников этого мероприятия, Камилку, её педагогов. Выбор музыки просто роскошный, а исполнение — всё в сердце, легко и хорошо. Очень важно, когда педагоги видят твои возможности, как это делает Тутберидзе, и используют эти возможности, развивают тебя. Валиева впитывает всё. Такая программа проходит за секунду, а остаётся с тобой надолго. С тобой остаются это лицо, эта музыка. У неё совершенно изумительная улыбка. Поздравляю команду, доставили нам огромное удовольствие», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.
- 11 октября 2020
-
10:08
-
09:58
-
09:30
-
09:00
-
00:17
- 10 октября 2020
-
23:28
-
22:17
-
22:10
-
22:02
-
21:30
-
21:03
-
20:44
-
20:13
-
19:56
-
19:24
-
18:57
-
18:34
-
18:21
-
18:08
-
17:27
-
16:06
-
15:43
-
14:52
-
12:18
- 9 октября 2020
-
22:30
-
18:52
-
18:31
-
15:00
-
13:10
-
12:27
-
11:39
-
10:36
-
10:31
-
10:00
-
09:21