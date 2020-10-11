«Настоящее произведение искусства». Тарасова — о короткой программе Камилы Валиевой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Камилы Валиевой на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.

«Восторг, настоящее произведение искусства. Не короткая программа, а какая-то песня. Совершенно изумительно. Просто поэма о любви. Поздравляю всех участников этого мероприятия, Камилку, её педагогов. Выбор музыки просто роскошный, а исполнение — всё в сердце, легко и хорошо. Очень важно, когда педагоги видят твои возможности, как это делает Тутберидзе, и используют эти возможности, развивают тебя. Валиева впитывает всё. Такая программа проходит за секунду, а остаётся с тобой надолго. С тобой остаются это лицо, эта музыка. У неё совершенно изумительная улыбка. Поздравляю команду, доставили нам огромное удовольствие», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.