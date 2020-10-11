Евгений Плющенко: спасибо всем, кто болел и поддерживал нас! Работаем дальше

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поздравил тренерский штаб своей академии с победами Александры Трусовой и Артёма Ковалёва в соревнованиях одиночников на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.

«Весь тренерский штаб «Ангелов Плющенко», Сашу Трусову и Артёма Ковалёва с победой! Спасибо всем, кто болел и поддерживал нас! Работаем дальше», — написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».

Для подопечного Александра Волкова 17-летнего Ковалёва победа стала второй подряд на этапах Кубка России. Трусова в произвольной программе сумела не только отыграть отставание от Камилы Валиевой на 10 баллов, но и превзойти бывшую одногруппницу.