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Евгений Плющенко: спасибо всем, кто болел и поддерживал нас! Работаем дальше

Евгений Плющенко: спасибо всем, кто болел и поддерживал нас! Работаем дальше
Фигурное катание / Кубок России 0

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поздравил тренерский штаб своей академии с победами Александры Трусовой и Артёма Ковалёва в соревнованиях одиночников на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.

«Весь тренерский штаб «Ангелов Плющенко», Сашу Трусову и Артёма Ковалёва с победой! Спасибо всем, кто болел и поддерживал нас! Работаем дальше», — написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».

Для подопечного Александра Волкова 17-летнего Ковалёва победа стала второй подряд на этапах Кубка России. Трусова в произвольной программе сумела не только отыграть отставание от Камилы Валиевой на 10 баллов, но и превзойти бывшую одногруппницу.

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