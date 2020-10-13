«Скоро директора отправят на пенсию». Плющенко жёстко ответил руководителю «Самбо-70»

Олимпийский чемпион, а ныне тренер Евгений Плющенко опубликовал новую запись в «сториз» в своём «инстаграме». Плющенко жёстко отреагировал на слова директора школы «Самбо-70» Рената Лайшева. Ранее, комментируя результаты второго этапа Кубка России в Москве, Лайшев заявил, что Александра Трусова «с Плющенко ни в чём не прибавила и не прибавит».

«Снова выпад в мою сторону! Работаем и никого не трогаем. Вот привязался-то!!! Ясновидящий, победителей не судят! Говорят, что скоро директора отправят на заслуженную пенсию. А жаль, кто будет ещё так вещать и всех нас развлекать! Без директора будет скучно!», — написал Плющенко, выложив цитату директора школы.

Трусова выиграла соревнования среди женщин на этапе Кубка России в Москве. Ранее спортсменка покинула группу Этери Тутберидзе, чтобы перейти в академию Плющенко.