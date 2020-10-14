«Лёха, да куда же тебя...» Ягудин и Плющенко продолжили перепалку в «Инстаграме»

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Евгений Плющенко и Алексей Ягудин продолжили перепалку в «Инстаграме», которая началась после того, как Ягудин высмеял конфликт Плющенко и директора школы «Самбо-70» Рената Лайшева.

Напомним, Лайшев, комментируя результаты второго этапа Кубка России в Москве, заявил, что Александра Трусова «с Плющенко ни в чём не прибавила и не прибавит». После этого Евгений заявил, что «скоро директора отправят на пенсию». Ягудин опубликовал забавное видео, посвящённое конфликту.

«Лёха, молодец, садись, пять! Ты в следующий раз меня отмечай, а то мне люди присылают, а я не в курсе», – прокомментировал пост с видео Плющенко.

«Женёк, спасибо за пятёрку! Но у меня другой учитель. Да и я старенький. Уже не переманишь», – ответил Ягудин.

«Лёха, да куда же тебя… Хотя… Если только администратором — или, наверное, лучше аниматором? В принципе я не против», — заметил Евгений.

«Ты точно не против? Твой голос точно решающий?» – спросил Ягудин.

Фото: https://www.instagram.com/alexei.yagudin/?hl=ru