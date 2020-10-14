«Лёха, да куда же тебя...» Ягудин и Плющенко продолжили перепалку в «Инстаграме»

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Евгений Плющенко и Алексей Ягудин продолжили перепалку в «Инстаграме», которая началась после того, как Ягудин высмеял конфликт Плющенко и директора школы «Самбо-70» Рената Лайшева.
Напомним, Лайшев, комментируя результаты второго этапа Кубка России в Москве, заявил, что Александра Трусова «с Плющенко ни в чём не прибавила и не прибавит». После этого Евгений заявил, что «скоро директора отправят на пенсию». Ягудин опубликовал забавное видео, посвящённое конфликту.
«Лёха, молодец, садись, пять! Ты в следующий раз меня отмечай, а то мне люди присылают, а я не в курсе», – прокомментировал пост с видео Плющенко.
«Женёк, спасибо за пятёрку! Но у меня другой учитель. Да и я старенький. Уже не переманишь», – ответил Ягудин.
«Лёха, да куда же тебя… Хотя… Если только администратором — или, наверное, лучше аниматором? В принципе я не против», — заметил Евгений.
«Ты точно не против? Твой голос точно решающий?» – спросил Ягудин.
Фото: https://www.instagram.com/alexei.yagudin/?hl=ru
- 14 октября 2020
-
12:38
-
12:03
-
11:19
-
10:33
-
10:23
-
10:02
-
00:31
-
00:25
- 13 октября 2020
-
21:22
-
20:25
-
18:25
-
18:18
-
17:13
-
14:33
-
13:08
-
13:00
-
12:41
-
11:41
-
11:22
-
00:44
- 12 октября 2020
-
23:41
-
23:19
-
21:52
-
20:17
-
19:37
-
18:45
-
18:31
-
17:34
-
16:34
-
16:04
-
14:17
-
13:33
-
12:39
-
11:24
-
11:24