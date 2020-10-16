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Татьяна Тотьмянина получила травму на съёмках «Ледникового периода»

Татьяна Тотьмянина получила травму на съёмках «Ледникового периода»
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Олимпийская чемпионка 2006 года в парном катании россиянка Татьяна Тотьмянина получила травму на съёмках телешоу «Ледниковый период». По словам Тотьмяниной, она надеется вернуться в проект в скором времени.

«В жизни спортсмена всегда много травм, а когда выходишь на лёд с непрофессионалом, никогда не знаешь, чем может закончиться тренировка. При подготовке третьей программы случилось обидное падение и травма… Увы, два месяца работы, два замечательных эфира – и я снова вышла из строя.

Жизнь продолжается, и я надеюсь на скорейшее возвращение в проект. Спасибо за абсолютную поддержку Илье Авербуху, Александру Файфману и Екатерине Цанава!» — написала Тотьмянина на своей странице в социальной сети «Инстаграм».

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