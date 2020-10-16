Плющенко: Загитова собиралась уходить ко мне год назад. Её никто не переманивал

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова решила перейти в его тренерскую академию ещё в 2019 году, но потом передумала.

Напомним, Загитова занимается у Этери Тутберидзе. В межсезонье-2020 от Тутберидзе к Плющенко перешли сразу две ведущие российские фигуристки: Александра Трусова и Алёна Косторная. Не так давно в команде Тутберидзе опубликовали переписку Загитовой и жены Плющенко музыкального продюсера Яной Рудковской, обвинив, таким образом, Евгения в переманивании спортсменок.

«Что касается Алины, то Яна действительно общается с ней давно и они переписываются. Алина действительно собиралась уходить ко мне год назад, и её никто не переманивал. Это действительно так.

Яна ей писала в этот раз, потому что у нас есть шоу. Там не было написано «иди тренироваться у нас». Мы владельцы наших шоу, пока она [Загитова] не в спорте, решили сделать предложение», — цитирует Плющенко «Р-Спорт».