Плющенко подтвердил, что Трусова прекратила работать с Розановым и Ильиных

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко подтвердил информацию, что Александра Трусова, перешедшая к нему от Этери Тутберидзе, больше не работает с тренером Сергеем Розановым и чемпионкой ОИ Еленой Ильиных.

Напомним, Розанов перешёл от тренера Этери Тутберидзе вместе с Трусовой. Что касается Ильиных, то она недавно стала тренером в академии Плющенко.

«Сергей Розанов действительно достаточно давно не занимается с Сашей, это правда. Он ведет Алёну [Косторную]. У Саши и Алёны отдельные команды, и хореографы, и тренеры. Это два разных коллектива. Единственное — я работаю с обеими. Это было решение Саши, я его поддержал. У Серёжи не было никаких вопросов. Так получилось.

Лена прекратила работать с Сашей, Саша прекратила работать с Леной. Они попробовали, посмотрели друг на друга, пощупали, можно сказать, но не срослось», — цитирует Плющенко «Спорт-экспресс».