10-летняя Алёна Жилина исполнила на тренировке каскад тройной аксель — двойной тулуп

Десятилетняя Алёна Жилина через 10 дней после исполнения тройного акселя добавила к нему двойной тупуп. Видео исполнения Алёной Жилиной каскада тройной аксель – двойной тулуп на тренировке размещено на странице академии «Ангелов Плющенко» в «Инстаграме».
«Алёна Жилина, ей 10 лет, 3,5 оборота аксель в каскаде с двойным тулупом. Группа Алфёровой Людмилы Николаевны», — подписано видео.
Видео можно посмотреть на странице академии «Ангелы Плющенко в «Инстаграме».
Сёстры Жилины, 10-летняя Алёна и 12-летняя Вероника, перешли в академию Евгения Плющенко в межсезонье из группы Этери Тутберидзе. Одновременно с ними к Плющенко перешла Александра Трусова.
В активе Вероники есть четверные прыжки – лутц и тулуп, а также каскад тройной аксель – тройной тулуп.
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