Бузова — об участии в «Ледниковом периоде»: поняла, что фигурное катание — каторжный труд

Известная певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала о своём отношении к фигурному катанию и впечатлениях от участия в телешоу «Ледниковый период». Там она выступает в паре с олимпийским чемпионом 2014 года Дмитрием Соловьёвым.
«Мне было очень сложно. Было тяжело надевать коньки, ведь у меня широкие ноги. Ещё я боялась и паниковала перед выходом на лёд, ведь он такой скользкий, а коньки такие острые. Раньше мне казалось, что это всё так легко выглядит со стороны. Но я поняла, что фигурное катание — каторжный труд», — цитирует Бузову РИА «Новости» со ссылкой на эфир программы «Вечерний Ургант».
В новом сезоне «Ледниковый период» ведут олимпийские чемпионы Алексей Ягудин и Алина Загитова. Шоу нового сезона Первый канал начал показывать в начале октября.
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