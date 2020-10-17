Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Бузова — об участии в «Ледниковом периоде»: поняла, что фигурное катание — каторжный труд

Бузова — об участии в «Ледниковом периоде»: поняла, что фигурное катание — каторжный труд
Фигурное катание / Гран-при 0

Известная певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала о своём отношении к фигурному катанию и впечатлениях от участия в телешоу «Ледниковый период». Там она выступает в паре с олимпийским чемпионом 2014 года Дмитрием Соловьёвым.

«Мне было очень сложно. Было тяжело надевать коньки, ведь у меня широкие ноги. Ещё я боялась и паниковала перед выходом на лёд, ведь он такой скользкий, а коньки такие острые. Раньше мне казалось, что это всё так легко выглядит со стороны. Но я поняла, что фигурное катание — каторжный труд», — цитирует Бузову РИА «Новости» со ссылкой на эфир программы «Вечерний Ургант».

В новом сезоне «Ледниковый период» ведут олимпийские чемпионы Алексей Ягудин и Алина Загитова. Шоу нового сезона Первый канал начал показывать в начале октября.

Алина Загитова проведёт очередной выпуск «Ледникового периода» в ретрокостюме
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020