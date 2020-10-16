Алина Загитова проведёт очередной выпуск «Ледникового периода» в ретрокостюме
Олимпийская чемпионка, победительница чемпионатов мира и Европы в женском одиночном катании Алина Загитова приняла участие в съёмках очередного выпуска шоу «Ледниковой период» в необычном ретрообразе. Девушка примерила костюм в стиле 30-х годов XX века.
На Алине — чёрное платье с блёстками, прозрачными рукавами и оборкой из перьев по низу короткой юбки. Винтажный головной убор украшают чёрные перья, на руках надеты перчатки.
Фото можно посмотреть на странице сети магазинов «Фигурист» в «Инстаграме».
Проект «Ледниковый период» на Первом канале стартовал в октябре и завершится перед новогодними праздниками. Загитова ведёт шоу вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным, чья чёрная рубашка гармонирует с костюмом партнёрши.
Загитова рассказала о проблеме, с которой столкнулась в роли ведущей «Ледникового периода»
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