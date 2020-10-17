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«Всё познаётся в сравнении!» Елена Исинбаева прокатилась на коньках

«Всё познаётся в сравнении!» Елена Исинбаева прокатилась на коньках
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом российская легкоатлетка Елена Исинбаева, которая входит в состав жюри «Ледникового периода», прокатилась на коньках.

«Интересно, как бы я каталась в «Ледниковом периоде? Смотреть по телевизору, судить проект, находясь на шоу, и быть участником — абсолютно разные вещи. То, что с экранов TV кажется элементарным, за судейским столиком кажется плохо исполненным, а стоя на коньках, кажется, ты шедеврально катаешься и блестяще исполняешь элементы. Всё познаётся в сравнении. Удачи вам, дорогие участники! Я вас люблю», — написала Исинбаева на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Елены Исинбаевой в «Инстаграме».

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