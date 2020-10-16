Плющенко — Ягудину: кто тебе мешает не покупать дома во Франции, а строить катки в России?

Двукратный чемпион ОИ Евгений Плющенко прокомментировал перепалку с чемпионом ОИ-2002 Алексеем Ягудиным в «Инстаграме». Напомним, ранее Ягудин высмеял конфликт Плющенко с директором «Самбо-70» Ренатом Лайшевым, а Евгений отреагировал.
«Я всё ему ответил. Вот зачем ему это надо? Какое он к этому имеет отношение? Есть борьба между двумя школами на соревнованиях, как когда-то была между Мишиным и Тарасовой. Я всё понимаю, но при чём тут Ягудин? Никто не делает пародии, а он в каждой бочке затычка. Почему? Не хватает внимания?
Кто тебе мешает не покупать дома во Франции, а строить катки в России, не делать пародии, а с шести утра и до вечера каждый день тренировать группы спортсменов? У каждого свой путь. Я бы не хотел, чтобы после такого унизительного отношения к моей школе и спортсменам моей академии Алексей комментировал их выступления где-либо. Тут налицо предвзятость.
Надо будет показать Первому каналу это видео. Как ты можешь принижать одних спортсменов и тренеров и возвышать других? Ему надо брать пример с его тренера, с великой Татьяны Тарасовой, у которой всё только по делу и по существу. Без хайпа и без какой-либо политики.
Вот думаю, неужели даже «Ледниковый период» ему уже не помогает и даже его ярчайшие женские образы в «Инстаграме» не вызывают былого интереса?» — цитирует Плющенко «Р-Спорт».
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