Жулин: у Синициной воспаление сухожилия, ей нужны покой и процедуры

Тренер Александр Жулин сообщил, что немецкие медики подтвердили первоначальный диагноз у чемпионки Европы Виктории Синициной, выступающей в танцах на льду в дуэте с Никитой Кацалаповым, — у фигуристки воспаление коленного сухожилия.
Неделю назад Синицина и Кацалапов из-за болей в колене у партнёрши не сумели завершить произвольный танец на втором этапе Кубка России в Москве, а позже снялись с третьего этапа Кубка России в Сочи. При этом результаты обследования Синициной были отправлены в германскую клинику для понимания полной картины.
«Результаты из Германии пришли — у Вики воспаление сухожилия, ей нужны покой и процедуры. Как боль уйдёт, начнём тренировки, будем готовиться к этапу Гран-при в Москве», — приводит слова Жулина ТАСС.
В текущем сезоне этапы Гран-при проходят в формате национальных соревнований. Московский этап должен пройти с 20 по 22 ноября.
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