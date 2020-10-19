Дмитрий Соловьёв рассказал об отношениях с Ольгой Бузовой

Олимпийский чемпион 2014 года в командных соревнованиях Дмитрий Соловьёв рассказал, какие отношения установились между ним и Ольгой Бузовой. Напомним, Соловьёв и Бузова выступают в паре в телешоу «Ледниковый период».
«То, что между нами, абсолютно профессиональное», — приводит его слова издание «Собеседник».
Соловьёву напомнили, что со стороны взгляды и эмоции выглядят иначе.
«Мы актёры, мы должны играть. Я и Ольга — на одной волне, может, поэтому у людей создается определённое впечатление о нас.
У Ольги свои отношения, у меня свои. У нас обоих совершенно другая жизнь за пределами льда. На льду же мы единое целое», — ответил он.
Дмитрий Соловьёв известен по выступлениям в паре с Екатериной Бобровой. Они олимпийские чемпионы 2014 года и серебряные призёры Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, чемпионы Европы (2013), трёхкратные серебряные призёры чемпионатов Европы 2011, 2012, 2018 годов, семикратные чемпионы России, чемпионы мира 2007 года среди юниоров.
- 19 октября 2020
-
12:25
-
11:20
-
00:42
- 18 октября 2020
-
23:17
-
22:01
-
20:36
-
18:50
-
17:16
- 17 октября 2020
-
22:12
-
18:43
-
17:32
-
16:44
-
16:11
-
15:26
-
11:49
-
09:20
-
04:28
-
00:16
- 16 октября 2020
-
23:21
-
22:03
-
20:57
-
20:32
-
20:06
-
19:33
-
19:17
-
18:11
-
18:02
-
16:36
-
15:17
-
15:11
-
15:06
-
14:26
-
12:31
-
12:17
-
12:00