Дмитрий Соловьёв рассказал об отношениях с Ольгой Бузовой

Олимпийский чемпион 2014 года в командных соревнованиях Дмитрий Соловьёв рассказал, какие отношения установились между ним и Ольгой Бузовой. Напомним, Соловьёв и Бузова выступают в паре в телешоу «Ледниковый период».

«То, что между нами, абсолютно профессиональное», — приводит его слова издание «Собеседник».

Соловьёву напомнили, что со стороны взгляды и эмоции выглядят иначе.

«Мы актёры, мы должны играть. Я и Ольга — на одной волне, может, поэтому у людей создается определённое впечатление о нас.

У Ольги свои отношения, у меня свои. У нас обоих совершенно другая жизнь за пределами льда. На льду же мы единое целое», — ответил он.

Дмитрий Соловьёв известен по выступлениям в паре с Екатериной Бобровой. Они олимпийские чемпионы 2014 года и серебряные призёры Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, чемпионы Европы (2013), трёхкратные серебряные призёры чемпионатов Европы 2011, 2012, 2018 годов, семикратные чемпионы России, чемпионы мира 2007 года среди юниоров.