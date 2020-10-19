Источник: Алина Загитова не будет выступать в соревнованиях в 2020 году

Олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы по фигурному катанию россиянка Алина Загитова не планирует участвовать в соревнованиях до конца 2020 года.
«Планов выступать на Гран-при, а также на этапах Кубка России и чемпионате страны у Загитовой в этом сезоне нет», — приводит ТАСС слова одного из своих источников.
18-летняя фигуристка пропустила контрольные прокаты сборной России и не заявилась ни на один из этапов Кубка страны из-за занятости в шоу «Ледниковый период» в роли ведущей, а также обучения на первом курсе вуза по специальности «журналистика». Между тем Кубок России в этом сезоне является отборочным для выступления в чемпионате России, который пройдёт в конце декабря. В новогодние праздники Загитова выступит в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».
Фигуристка не принимала участия в соревнованиях с декабря 2019 года, когда объявила о приостановке карьеры на один сезон. Однако источник также сообщает, что спортсменка оставляет для себя возможность вернуться к соревнованиям в следующем сезоне.
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