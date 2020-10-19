Дмитрий Соловьёв: чем больше критики и зависти вокруг меня, тем сильнее я
Олимпийский чемпион в команде Дмитрий Соловьёв, выступавший в танцах на льду с Екатериной Бобровой, обратился к критикам.
«Строю жизнь из тех камней, которые в меня бросают. Чем больше критики и зависти вокруг меня, тем я сильнее. Спасибо и не на добром слове», — написал Соловьёв на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Дмитрия Соловьёва в «Инстаграме».
Боброва и Соловьёв — олимпийские чемпионы 2014 года, серебряные призёры Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, чемпионы Европы (2013), трёхкратные серебряные призёры чемпионатов Европы, семикратные чемпионы России.
В новом сезоне телешоу «Ледниковый период» Соловьёв выступает с певицей и ведущей Ольгой Бузовой.
Дмитрий Соловьёв рассказал об отношениях с Ольгой Бузовой
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