Мишина — об акселе Валиевой: тройной аксель с руками наверх – это уникально

Заслуженный тренер России Татьяна Мишина по достоинству оценила тройной аксель 14-летней Камилы Валиевой, исполненный с руками наверх.

«Валиева прыгала тройной аксель раньше. Не прыгала только в прошлом сезоне из-за травмы. Бывает, если травма левой ноги, тулуп исполнять не так больно, а наезд на аксель делать уже гораздо больнее. Но тройной аксель с руками наверх – это действительно уникально. Она большая молодец», — приводит слова Мишиной «Спорт день за днём».

Валиева — действующая чемпионка мира среди юниоров. Второй этап Кубка России в Москве, где она заняла второе место, стал у неё первыми турниром среди взрослых. Теперь Валиева выступит на пятом этапе соревнований, который также пройдёт в Москве с 5 по 8 декабря.