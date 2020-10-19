Мишина — об акселе Валиевой: тройной аксель с руками наверх – это уникально
Заслуженный тренер России Татьяна Мишина по достоинству оценила тройной аксель 14-летней Камилы Валиевой, исполненный с руками наверх.
«Валиева прыгала тройной аксель раньше. Не прыгала только в прошлом сезоне из-за травмы. Бывает, если травма левой ноги, тулуп исполнять не так больно, а наезд на аксель делать уже гораздо больнее. Но тройной аксель с руками наверх – это действительно уникально. Она большая молодец», — приводит слова Мишиной «Спорт день за днём».
Валиева — действующая чемпионка мира среди юниоров. Второй этап Кубка России в Москве, где она заняла второе место, стал у неё первыми турниром среди взрослых. Теперь Валиева выступит на пятом этапе соревнований, который также пройдёт в Москве с 5 по 8 декабря.
Камила Валиева прыгнула аксель в 3,5 оборота на тренировке
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