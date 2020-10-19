Этап Гран-при во Франции отменён из-за пандемии коронавируса

Международный союз конькобежцев (ISU) объявил об отмене этапа серии Гран-при по фигурному катанию во Франции — Internationaux de France, сообщает пресс-служба ISU.

Этап должен был состояться с 13 по 15 ноября 2020 года в Гренобле. Решение было принято после заявления президента Франции Эммануэля Макрона о введении комендантского часа в районе Гренобля в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.

В сезоне-2020/2021 из-за пандемии коронавируса и ограничений на поездки этапы серии Гран-при проводятся внутри принимающих стран с участием местных фигуристов и спортсменов, тренирующихся в этих странах или близлежащих регионах.

Стало известно об отмене этапа Гран-при в Канаде, который должен был пройти с 30 по 31 октября в Оттаве, а также об отмене или переносе финала Гран-при, запланированного на 10–13 декабря. Соревнования должен принять Пекин (Китай).