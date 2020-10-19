Ягудин: мне Писеев говорил: «Если уйдёшь к Тарасовой, никогда не выиграешь»

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин отреагировал на слова двукратного призёра чемпионатов Европы Сергея Воронова о почётном президенте Федерации фигурного катания России (ФФККР) Валентине Писееве.

В недавнем интервью IFS Magazine Воронов рассказал, что Писеев настоятельно рекомендовал ему завершить спортивную карьеру в возрасте 26 лет. Фигурист показал лучшие результаты в возрасте 27-28 лет, а закончил кататься в 33 года.

«А мне: «Если уйдешь к Тарасовой, я тебе обещаю, ты никогда не выиграешь». У него это почти получилось. Как он ещё при федерации находится. Непонятно», – написал Ягудин в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».

Ягудин ушёл от тренера Алексея Мишина к Татьяне Тарасовой в 1998 году, а в 2002 году стал олимпийским чемпионом, обыграв ученика Мишина Евгения Плющенко.