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Семилетний сын Плющенко сел на шпагат. Фото

Семилетний сын Плющенко сел на шпагат. Фото
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Саша Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, опубликовал на своей странице в «Инстаграме» свежую подборку фотографий, на которых показано, как он выполняет великолепную растяжку под руководством тренера Алексея Захарченко. На первом снимке Плющенко-младший сидит на шпагате.

«Работаем над растяжкой с Алексеем Захарченко», — подписал он фотографии.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Саши Плющенко.

Подписчики семилетнего спортсмена восхитились его гибкостью. Вот что написали они в комментариях к соответствующему посту.

«Молодец, Саша! Сил тебе и выносливости, успехов и удачи!»
«Сашка Евгеньевич… Умничка!»
«Трудоголик».
«Сашенька, удачи и успеха».

Семилетний сын Плющенко показал великолепную растяжку. Видео
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