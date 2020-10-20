Семилетний сын Плющенко сел на шпагат. Фото
Саша Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, опубликовал на своей странице в «Инстаграме» свежую подборку фотографий, на которых показано, как он выполняет великолепную растяжку под руководством тренера Алексея Захарченко. На первом снимке Плющенко-младший сидит на шпагате.
«Работаем над растяжкой с Алексеем Захарченко», — подписал он фотографии.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Саши Плющенко.
Подписчики семилетнего спортсмена восхитились его гибкостью. Вот что написали они в комментариях к соответствующему посту.
«Молодец, Саша! Сил тебе и выносливости, успехов и удачи!»
«Сашка Евгеньевич… Умничка!»
«Трудоголик».
«Сашенька, удачи и успеха».
Семилетний сын Плющенко показал великолепную растяжку. Видео
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