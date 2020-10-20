Семилетний сын Плющенко сел на шпагат. Фото

Саша Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, опубликовал на своей странице в «Инстаграме» свежую подборку фотографий, на которых показано, как он выполняет великолепную растяжку под руководством тренера Алексея Захарченко. На первом снимке Плющенко-младший сидит на шпагате.

«Работаем над растяжкой с Алексеем Захарченко», — подписал он фотографии.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Саши Плющенко.

Подписчики семилетнего спортсмена восхитились его гибкостью. Вот что написали они в комментариях к соответствующему посту.

«Молодец, Саша! Сил тебе и выносливости, успехов и удачи!»

«Сашка Евгеньевич… Умничка!»

«Трудоголик».

«Сашенька, удачи и успеха».