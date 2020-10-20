Инна Гончаренко оценила шансы Загитовой на возвращение в спорт

Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко прокомментировала информацию о том, что олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова не будет участвовать в соревнованиях как минимум до конца 2020 года.
«Верю ли я в её возвращение? По-моему, игра «верю – не верю» для этой ситуации не очень правильная, поэтому скажу так: мне кажется, это будет для неё достаточно сложно. Для спортсмена лучший старт – это тренировка, и, когда из этого ритма фигурист выбивается, возвращаться очень сложно.
Но такие случаи в истории были. Вспомним Ирину Роднину, которая вернулась в большой спорт после рождения ребёнка, поэтому нет ничего невозможного, вопрос только в том, насколько человек сам этого хочет», — приводит слова Гончаренко ТАСС.
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