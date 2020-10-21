«Что за куколка такая красивая?» Ольга Бузова показала видео с Алиной Загитовой

Известная российская телеведущая и певица Ольга Бузова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» видео, в котором присутствует она и олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова. Напомним, Бузова участвует в телепроекте «Ледниковый период», а Загитова вместе с Алексеем Ягудиным является ведущей шоу. Видео появилось в «инстаграме» команды Загитовой.
«Это что за куколка такая красивая, Алиночка? Такая ты просто потрясающая. Просто удивительно: такая маленькая, и так я чувствую от тебя поддержку. Спасибо тебе большое», — сказала Бузова в видео.
«Ты сегодня каталась просто шикарно, честно», — ответила Загитова.
Ранее олимпийский чемпион 2014 года в командных соревнованиях Дмитрий Соловьёв рассказал, какие отношения установились между ним и Бузовой.
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