Академия «Ангелы Плющенко» показала фрагмент новой программы Алёны Косторной

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная отрабатывает произвольную программу под руководством тренера Сергея Розанова. Видео тренировки опубликовано на странице академии «Ангелы Плющенко» в «Инстаграме».
«Рабочие моменты. Алёна Косторная под руководством Сергея Розанова отрабатывает программу, готовится к соревнованиям. Всем хорошего вечера и отличного настроения!» — подписано видео.
Видео можно посмотреть на странице академии «Ангелы Плющенко» в «Инстаграме».
На днях стало известно, что произвольная программа Косторной поставлена под три саундтрека польского композитора Абеля Коженёвски из фильмов «Под покровом ночи» (композиция Wayward Sisters), «Мы. Верим в любовь» (Dance for Me Wallis) и «Ромео и Джульетта» (The Cheek of Night). Хореографом произвольной программы Косторной стала канадка Ше-Линн Бурн.
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