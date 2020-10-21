Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Академия «Ангелы Плющенко» показала фрагмент новой программы Алёны Косторной

Академия «Ангелы Плющенко» показала фрагмент новой программы Алёны Косторной
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная отрабатывает произвольную программу под руководством тренера Сергея Розанова. Видео тренировки опубликовано на странице академии «Ангелы Плющенко» в «Инстаграме».

«Рабочие моменты. Алёна Косторная под руководством Сергея Розанова отрабатывает программу, готовится к соревнованиям. Всем хорошего вечера и отличного настроения!» — подписано видео.

Видео можно посмотреть на странице академии «Ангелы Плющенко» в «Инстаграме».

На днях стало известно, что произвольная программа Косторной поставлена под три саундтрека польского композитора Абеля Коженёвски из фильмов «Под покровом ночи» (композиция Wayward Sisters), «Мы. Верим в любовь» (Dance for Me Wallis) и «Ромео и Джульетта» (The Cheek of Night). Хореографом произвольной программы Косторной стала канадка Ше-Линн Бурн.

Произвольная программа Алёны Косторной поставлена под музыку из трёх кинофильмов
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020