Екатерина Боброва рассказала, как поступает в случае неприятностей

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва, выступавшая в танцах на льду рассказала о своём отношении к неприятностям.

«Всё, что ни делается, — всё к лучшему! Да, я не так много прожила на этом свете, но поверьте, опыта у меня хоть отбавляй! Так вот, у всех бывали случаи в жизни, когда происходило что-то неприятное или то, к чему вы не были готовы, и у вас возникал вопрос «Ну почему это происходит именно со мной?!» или «За что мне всё это?» Я не исключение. И, вы знаете, я выяснила, что чуть позже ты обязательно понимаешь, для чего это всё было! И не случись тогда неприятности, могло бы произойти что-то ещё хуже или твоя судьба была бы совершенно другой. И не факт, что лучше…



Я искренне верю: всё, что ни делается, — всё к лучшему! И вас призываю в это верить! Ведь когда в моей жизни происходит что-то неприятное, я беру попкорн и жду ответ, к чему случилось всё это г*вно в моей жизни», — написала Боброва на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Екатерины Бобровой в «Инстаграме».