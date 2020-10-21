Хореограф группы Тутберидзе показал танец с участием Валиевой и Щербаковой
Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков показал танцевальную тренировку старших подопечных в зале. Спортсмены работают над пластикой корпуса и динамикой ног. Танец представили Дарья Усачёва, Софья Акатьева, Анна Щербакова, Камила Валиева, Майя Хромых, Морис Квителашвили и Железняков. Особо ярко повторяют движения хореографа стоящие в центре чемпионка мира среди юниоров Валиева и двукратная чемпионка России Щербакова.
«Просили старшеньких, вот вам, пожалуйста. Работаем над пластикой корпуса и на динамику ног. P.S. Не судите строго, комбинашка выучена за две тренировки», – написал Желязняков на своей странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на странице Алексея Железнякова в «Инстаграме».
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