Хореограф группы Тутберидзе показал танец с участием Валиевой и Щербаковой

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков показал танцевальную тренировку старших подопечных в зале. Спортсмены работают над пластикой корпуса и динамикой ног. Танец представили Дарья Усачёва, Софья Акатьева, Анна Щербакова, Камила Валиева, Майя Хромых, Морис Квителашвили и Железняков. Особо ярко повторяют движения хореографа стоящие в центре чемпионка мира среди юниоров Валиева и двукратная чемпионка России Щербакова.

«Просили старшеньких, вот вам, пожалуйста. Работаем над пластикой корпуса и на динамику ног. P.S. Не судите строго, комбинашка выучена за две тренировки», – написал Желязняков на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Алексея Железнякова в «Инстаграме».