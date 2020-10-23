13-летняя Софья Самоделкина прыгнула каскад с четверным сальховом на тренировке
13-летняя российская фигуристка Софья Самоделкина прыгнула на тренировке каскад из четверного сальхова и тройного тулупа. Оба прыжка спортсменка исполнила с поднятыми вверх руками. Видео исполнения сложнейшего каскада опубликовано на странице группы тренера ЦСКА Сергея Давыдова в «Инстаграме».
«ЦСКА. Наша Софа работает каскады четверной сальхов – тройной тулуп, тренировочный день на приятной волне!» — подписано видео.
Видео можно посмотреть на странице группы Сергея Давыдова в «Инстаграме».
Ещё в прошлом сезоне Самоделкина выучила тройной аксель, а после карантина из-за пандемии коронавируса четверной сальхов. Софья – главная соперница ученицы Этери Тутберидзе Софьи Акатьевой и перешедшей к Евгению Плющенко Вероники Жилиной.
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