Загорски и Гурейро захватили лидерство после ритмического танца на этапе КР в Сочи

Московский дуэт Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро захватил лидерство в соревнованиях танцоров после исполнения ритмического танца на третьем этапе Кубка России, который проходит в Сочи. Чуть более балла перед произвольной программой уступают лидерам победители первого этапа соревнований — Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

Произвольный танец спортсмены покажут в субботу, 24 октября.

На этом этапе также должны были выступить чемпионы Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, но они снялись с соревнований из-за травмы партнёрши.

Фигурное катание. Кубок России. Третий этап. Сочи

Танцы на льду. Ритмический танец

1. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Москва) – 80,64.

2. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин (Московская обл. — Самарская обл.) – 79,29.

3. Юлия Тульцева/Анатолий Беловодченко (Москва) – 58,00.