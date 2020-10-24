Плющенко выразил недоумение по поводу баллов Туктамышевой

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал результаты короткой программы в женском одиночном катании на этапе Кубка России в Сочи.

Успешно справившаяся со всеми элементами, включая тройной аксель, Елизавета Туктамышева оказалась только на третьем месте, уступив Дарье Усачёвой и Анне Щербаковой, не имеющим в активе этого прыжка.

«Сегодня хочу поддержать моего тренера Алексея Николаевича Мишина и Лизу Туктамышеву, с

которой я долго тренировался на одном льду и которой восхищаюсь за её долголетие в спорте, за сложный контент программ и её сильный волевой характер. Какая Лиза должна стать сегодня с учётом самого сложного контента среди всех участников и чистого проката? Ну точно не номером 3, с учётом всех её титулов и достижений в спорте. А как же вера спортсмена в справедливость? Или мы можем теперь просто красиво кататься и очень красиво вращаться, и закрывать глаза на ошибки на прыжках, и не рисковать, и не прыгать аксель в 3,5 оборота и быть выше Лизы?

Буду об этом говорить открыто, если мы хотим двигать фигурное катание вперёд и уважать труд спортсменов и таких великих тренеров, как Алексей Николаевич Мишин. Я за справедливое судейство в спорте, где должен побеждать спортсмен, который делает прыжок ультра-си в короткой программе, так как это всё-таки прежде всего спорт наивысших достижений, а не только катание», — написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».