Плющенко выразил недоумение по поводу баллов Туктамышевой

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал результаты короткой программы в женском одиночном катании на этапе Кубка России в Сочи.
Успешно справившаяся со всеми элементами, включая тройной аксель, Елизавета Туктамышева оказалась только на третьем месте, уступив Дарье Усачёвой и Анне Щербаковой, не имеющим в активе этого прыжка.
«Сегодня хочу поддержать моего тренера Алексея Николаевича Мишина и Лизу Туктамышеву, с
которой я долго тренировался на одном льду и которой восхищаюсь за её долголетие в спорте, за сложный контент программ и её сильный волевой характер. Какая Лиза должна стать сегодня с учётом самого сложного контента среди всех участников и чистого проката? Ну точно не номером 3, с учётом всех её титулов и достижений в спорте. А как же вера спортсмена в справедливость? Или мы можем теперь просто красиво кататься и очень красиво вращаться, и закрывать глаза на ошибки на прыжках, и не рисковать, и не прыгать аксель в 3,5 оборота и быть выше Лизы?
Буду об этом говорить открыто, если мы хотим двигать фигурное катание вперёд и уважать труд спортсменов и таких великих тренеров, как Алексей Николаевич Мишин. Я за справедливое судейство в спорте, где должен побеждать спортсмен, который делает прыжок ультра-си в короткой программе, так как это всё-таки прежде всего спорт наивысших достижений, а не только катание», — написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».
- 24 октября 2020
-
20:02
-
19:45
-
19:37
-
19:25
-
19:07
-
18:42
-
18:29
-
17:24
-
15:07
-
11:30
-
09:18
-
06:48
-
00:10
- 23 октября 2020
-
23:41
-
23:12
-
23:03
-
21:18
-
20:54
-
20:39
-
20:26
-
20:15
-
19:55
-
18:54
-
18:37
-
18:16
-
17:40
-
17:28
-
00:53
-
00:40
- 22 октября 2020
-
22:50
-
21:53
-
19:34
-
19:15
-
18:23
-
17:08