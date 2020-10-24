Леонова: не считаю, что катание Туктамышевой уступает катанию Щербаковой или Усачёвой

Серебряный призёр чемпионата мира — 2012 Алёна Леонова прокомментировала выступление Елизаветы Туктамышевой на этапе Кубка России в Сочи.

Туктамышева, исполнив тройной аксель, заняла 3-е место в короткой программе, пропустив вперёд юниорку Дарью Усачёву и допустившую грубую ошибку в каскаде Анну Щербакову.

«У Лизы Туктамышевой было просто прекрасное выступление. Уровень программы и костюма был на порядок выше, чем на прокатах в сентябре. От Лизы исходила уверенность, что она этот аксель должна сделать. И, на мой взгляд, за такой соревновательный стаж можно было бы Лизе поднакинуть баллов побольше. Не думаю, что её засудили, но могли баллов побольше поставить. А то, что Аня была немного на косячках — это не очень. Я не считаю, что катание Лизы уступает катанию Ани или Даши… Она сегодня была конкурентоспособна.

Есть ли у неё ещё шанс попасть на международные турниры? Шанс есть всегда. Мы же не знаем, в какой форме находятся девочки, которые ещё не катались на этапах. Так что думаю, что есть», — приводит слова Леоновой Sport24.