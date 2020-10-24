Дмитрий Алиев — о 3-м месте на этапе КР: самое главное, что я вернулся

Чемпион Европы Дмитрий Алиев назвал главным итогом выступления на этапе Кубка России в Сочи возвращение к соревнованиям.

У Алиева был первый старт в сезоне после травмы. Он занял третье место, уступив Михаилу Коляде и Андрею Мозалёву.

«Спортивной частью я, скорее, недоволен, но при этом рад, что наконец-то выступаю, катаюсь. Хочется быть максималистом.

Этот турнир — возможность выйти, попробовать себя, пообщаться с публикой. Сегодня мне писали фанаты, которые оказались по ту сторону экрана. Да, я редко в последнее время выступал на таких стартах, как Кубок России, и в таких условиях, когда турнир проходит без зрителей, но очень доволен, что у меня была возможность здесь выступить. Самое главное, что я вернулся.

Да, я не набрал больших сумм баллов, но мне так нравится нынешнее состояние, желание работать… Хотя, казалось бы, после травмы должно быть тяжело. Это даже удивляет. Мне нравится, что я снова живу и работаю по привычной системе", — приводит слова Алиева РИА «Новости».