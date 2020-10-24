Андрей Мозалёв: не всё получилось, но такую программу непросто катать

Чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалёв, который проводит свой первый сезон на взрослом уровне, прокомментировал своё выступление на этапе Кубка России в Сочи.

В произвольной программе Мозалёв исполнил четверной флип и два четверных тулупа, один из которых в каскаде с двойным тулупом. Андрей был лучшим в произвольном прокате, но по сумме двух выступлений занял второе место, уступив Михаилу Коляде.

«Откатал программу я с флипом, сделал его. На следующем четверном тулупе на выезде рукой коснулся льда и решил не делать каскад, добавить тройной тулуп ко второму четверному. Но планируемый тройной получился двойным. И в итоге тройной тулуп я сделал уже на максимуме во второй половине программы.

Конечно, не всё получилось, но такую программу, прямо скажу, непросто катать. В ней должны быть не просто элементы, но и образ, который хочется донести. Вообще, в программе нет мелочей, и даже костюм играет свою роль. В Сочи я выступал в костюме, который мы поменяли после прокатов, и в первый раз я в нём катался на турнире Панина-Коломенкина. Поскольку тема произвольной – сумасшествие героя, который в запале царапает свое тело, разрывает одежду, то мы постарались в костюме это подчеркнуть. В первоначальном варианте это не так просматривалось, сейчас больше выразительности…

Для первого выступления на этапах Кубка России, считаю, я откатался хорошо. Сейчас такой сезон, что надо использовать любую возможность соревноваться, потому что для молодого спортсмена всегда важен опыт», — приводит слова Мозалёва пресс-служба ФФККР.