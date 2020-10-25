Натан Чен выиграл золото на турнире Skate America 2020

Двукратный чемпион мира и бронзовый призёр Олимпийских игр 20218 года 21-летний американский спортсмен Натан Чен одержал победу в мужском одиночном катании на первом этапе серии Гран-при Skate America 2020, проходящем в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

По сумме короткой (111,17) и свободной (187,98) программ ему удалось набрать 299,15 балла и опередить ближайшего преследователя в лице соотечественника Винсента Чжоу (275,10) на 24 балла. Замкнул тройку представитель Канады Киган Мессинг – 266,42 балла.

Результаты серии Гран-при турнира Skate America 2020 выглядят следующим образом:

1. Натан Чен (США) – 299,15 балла.

2. Винсент Чжоу (США) – 275,15.

3. Киган Мессинг (Канада) – 266,42.

4. Томоки Хиваташи (США) – 245,30.

5. Илья Малинин (США) – 220,31.

6. Алексей Быченко (Израиль) – 214,62.

7. Алексей Красножон (США) – 214,61.

8. Максим Наумов (США) – 214,27.

9. Камден Пулкинен (США) – 207,82.

10. Джимми Ма (США) – 196,98.

11. Джозеф Кэнг (США) – 192,37.

12. Даниэль Самохин (Израиль) – 184,54.

Из-за пандемии коронавируса в сезоне-2020/2021 этапы Гран-при проходят по национальному принципу. В соревнованиях смогут принять участие фигуристы страны-организатора, спортсмены, которые тренируются в принимающей этап стране, и фигуристы, которые смогут приехать, соблюдая все правила безопасности.



Ранее были отменены этапы серии Гран-при в Канаде (30–31 октября) и Франции (13–15 ноября).