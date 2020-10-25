Алексей Ягудин: на этапе в Сочи в женском катании было абсолютно адекватное судейство

Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал результаты выступления российских фигуристок на третьем этапе Кубка России в Сочи.

«На мой взгляд, на этапе в Сочи в женском катании было абсолютно нормальное, адекватное судейство. Все думают — как же так, Туктамышева делает тройной аксель, это же так круто. Конечно же это замечательно, но у Лизы был недокрут на каскаде плюс вторые и третьи уровни. У Дарьи Усачёвой, которая хоть и выступала без тройного акселя, всё было сделано на хорошие надбавки, плюс бонусы, плюс все элементы были сделаны на четвёртый уровень.



Повторюсь, судейство было абсолютно корректным. Пересматривал короткие программы этапа Кубка России в Москве — сколько там было возмущения, что у Камилы Валиевой был большой отрыв от соперниц. Но там было всё идеально, тем её прокатом я был просто поражён — это же было не просто хорошо, а на грани гениальности. Вопрос в большом разрыве в баллах — это на откуп судьям», — приводит слова Ягудина ТАСС.