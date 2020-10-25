Даниил Глейхенгауз: выступления в Сочи не были идеальными. Это от недостатка соревнований

Даниил Глейхенгауз, тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе, прокомментировал выступления своих подопечных — Анны Щербаковой и Дарьи Усачёвой – на третьем этапе Кубка России в Сочи. Фигуристки заняли первое и второе места соответственно.

«Выступления в Сочи не были идеальными. Даша очень хорошо откатала короткую программу, но ошиблась в произвольной. Что касается Ани, в короткой программе мы были очень разочарованы результатом. Каскад – не четверной прыжок, его необходимо было делать, поэтому Аня вчера сама так расстроилась, понимая это. Сегодня из положительного: первая половина произвольной программы была здоровской, с тем набором, который Аня показала. Четверной флип отличный на плюсы. Во второй половине были шероховатости и небольшие ошибки. Но пока это не пик формы и работы ещё очень много…

Всё это идёт от недостатка соревнований. Всё-таки, у девочек это второй старт. Спортсмен по-другому чувствует и своё тело, и эмоции, когда катается на тренировке и на соревнованиях. Когда у тебя получился сложный прыжок – идёт огромный всплеск адреналина, и за счет этого тело начинает по-другому работать, можно не проконтролировать некоторые моменты», — приводит слова Глейхенгауза пресс-служба ФФККР.