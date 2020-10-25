Елизавета Туктамышева: сегодняшний прокат произвольной никуда не годится

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева объяснила, с чем связаны ошибки в исполнении произвольной программы, которую она ставила во время самоизоляции в прямом эфире под руководством Юрия Смекалова.

Туктамышева стала бронзовым призёром этапа Кубка России в Сочи, так как в произвольном прокате безупречно исполнила только тройной аксель и каскад тройной лутц – тройной тулуп.

«Мне кажется, я очень сильно концентрировалась именно на первых двух элементах. Думала, это самое важное, а дальше всё пойдёт нормально, на опыте. Немного потеряла бдительность, а этого нельзя делать. Получились такие глупые, я считаю, для меня ошибки. Но это первый старт после долгого перерыва. Программа ещё не вкатана так, как хотелось бы. Поэтому надо еще больше работать и работать, чтобы не допускать такие мелкие ошибки.



Сама программа мне на самом деле очень нравится. Мне кажется, в этой новой программе я и сама новая. Мы много работали над хореографией. Возможно, поэтому не так вкатана программа, потому что мы много времени тратим на то, чтобы поменять руки, делать более чёткие движения. Это не так просто поставить для человека, который почти 20 лет катается, какие-то абсолютно нестандартные для него вещи. Мы делали акцент на изменение образа. И сейчас надо поработать, потому что сегодняшний прокат никуда не годится. К следующему этапу я уже буду в лучшей форме», — приводит слова Туктамышевой пресс-служба ФФККР.