Команда Тутберидзе показала фрагмент нового показательного номера Загитовой. Видео

В «инстаграме» команды тренера Этери Тутберидзе показали, как будет выглядеть новый показательный номер олимпийской чемпионки 2018 года в женском одиночном катании Алины Загитовой. Постановку под музыку из мюзикла «Нотр-Дам-де-Пари» Загитова покажет на гала-вечере «Влюблённые в фигурное катание», который пройдёт 7 ноября.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» teamtutberidze_.
Напомним, 18-летняя Загитова пропустила контрольные прокаты сборной России и не заявилась ни на один из этапов Кубка страны из-за занятости в шоу «Ледниковый период» в роли ведущей, а также обучения на первом курсе вуза по специальности «журналистика». Между тем Кубок России в этом сезоне является отборочным для выступления в чемпионате России, который пройдёт в конце декабря. В новогодние праздники Загитова выступит в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».
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