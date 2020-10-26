Плющенко показал фото с сыном, которому исполнился один месяц

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал на своей странице в «Инстаграме» свежую фотографию. На снимке Плющенко держит на руках своего сына Арсения, которому вчера, 25 октября, исполнился месяц. Рядом сидит старший брат Арсения семилетний Саша Плющенко, также известный как Гном Гномыч.

«Арсюше один месяц», — подписал фото Плющенко.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Евгения Плющенко.

Вот какие комментарии оставили подписчики.

«Женя, вы огромный молодец! Для всех внимания хватает! А уж Сашуля- как дерево с веточкой, всегда с папой. Не только воспитанник, но сын всегда рядом».

«Пусть растёт здоровым и счастливым!»

«Санёчек прямо расцвёл с появлением братика! Такой любящий и нежный взгляд у него стал».