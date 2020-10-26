Щербакова — о Трусовой и Косторной: чисто человеческие отношения у нас остались такие же

Двукратная чемпионка России в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала, как чувствует себя в роли лидера группы Этери Тутберидзе.

В межсезонье её ровесницы Алёна Косторная и Александра Трусова перешли в академию Евгения Плющенко, Алина Загитова пока не выступает, а Евгения Медведева восстанавливается после травмы. 16-летняя Щербакова осталась самой старшей, с которой в этом сезоне связаны все надежды.

«Наверное, именно эти мысли и мешают кататься. Поэтому я стараюсь с этим справляться, кататься так же, как я это делала раньше. Но, честно говоря, на соревнованиях… Вот мы пересеклись со всеми девочками на открытых прокатах, и чисто человеческие отношения у нас остались такие же. Было очень приятно в раздевалке вспомнить эти, скажем так, старые ощущения.

Мы спокойно болтали, и этого, может, даже не хватало. В прошлом году мы на все соревнования ездили вместе, и какая-то своя атмосфера сложилась. И даже спокойнее стало, наверное. В Сызрани я одна соревновалась — как-то отвыкла от этого. Напряжённая была, вся в себе. Надо как-то уметь разделять. Отдельно — дружеские отношения, отдельно — соревнования, где каждый сам за себя», — приводит слова Щербаковой ТАСС.