Боброва опубликовала фото с полуторагодовалым сыном. Медведева отреагировала

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фото с полуторагодовалым сыном Сашей и рассказала, как скучает по нему, участвуя в шоу «Ледниковый период».
«Не по дням, а по часам. Теперь я в полной мере почувствовала, что эта фраза значит. Да, сейчас такой период, что я много работаю и вижу Сашеньку только утром перед уходом, и вечером по возвращении домой. И тем ярче я ощущаю, как он впитывает всё как губка. Каждый день — новый навык. Когда читаем книжки, понимает, под какую строчку нужно показать ручки, на какую строчку — покачать головой. Уже изучил все буквы алфавита на детском стульчике, который для него сделала бабушка. И это такое счастье — за ним наблюдать!» — написала Боброва.
Фото можно посмотреть на странице Екатерины Бобровой в «Инстаграме».
Подписчики отметили отличные зубы сына фигуристки.
«Зубы!» — написала в комментариях подруга Бобровой Евгения Медведева.
«32 – норма», — ответила Екатерина.
- 26 октября 2020
-
22:31
-
21:43
-
20:12
-
19:34
-
19:24
-
19:10
-
19:01
-
18:57
-
18:31
-
17:59
-
17:31
-
17:15
-
16:33
-
16:10
-
15:20
-
14:18
-
13:37
-
13:21
-
11:39
-
10:20
-
09:29
-
00:44
-
00:16
- 25 октября 2020
-
23:34
-
23:11
-
22:39
-
22:15
-
22:01
-
21:52
-
21:34
-
21:13
-
20:48
-
19:09
-
17:25
-
17:03