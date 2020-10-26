Боброва опубликовала фото с полуторагодовалым сыном. Медведева отреагировала

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фото с полуторагодовалым сыном Сашей и рассказала, как скучает по нему, участвуя в шоу «Ледниковый период».

«Не по дням, а по часам. Теперь я в полной мере почувствовала, что эта фраза значит. Да, сейчас такой период, что я много работаю и вижу Сашеньку только утром перед уходом, и вечером по возвращении домой. И тем ярче я ощущаю, как он впитывает всё как губка. Каждый день — новый навык. Когда читаем книжки, понимает, под какую строчку нужно показать ручки, на какую строчку — покачать головой. Уже изучил все буквы алфавита на детском стульчике, который для него сделала бабушка. И это такое счастье — за ним наблюдать!» — написала Боброва.

Фото можно посмотреть на странице Екатерины Бобровой в «Инстаграме».

Подписчики отметили отличные зубы сына фигуристки.

«Зубы!» — написала в комментариях подруга Бобровой Евгения Медведева.

«32 – норма», — ответила Екатерина.