Евгений Плющенко: горжусь тем, что нахожусь в числе 25 величайших фигуристов всех времён

Двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Евгений Плющенко прокомментировал включение в топ-25 величайших спортсменов в истории фигурного катания по версии американского портала Yardbarker.

«Очень горжусь тем, что нахожусь в числе 25 величайших фигуристов всех времён. Поздравляю всех коллег-фигуристов. Для ясности – я ещё семикратный чемпион Европы и трёхкратный чемпион мира!» — написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».

В список также попала двукратная чемпионка мира, серебряный призёр ОИ-2018 в Пхёнчхане Евгения Медведева, двукратный олимпийский чемпион в парном катании Артур Дмитриев, двукратные олимпийские чемпионы Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков и трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.