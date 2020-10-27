Роднина объяснила, почему Плющенко попал в список величайших фигуристов, а Ягудин — нет

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина отметила, что олимпийский чемпион Алексей Ягудин имеет худшие показатели в сравнении с двукратным чемпионом ОИ Евгением Плющенко и потому не вошёл в рейтинг 25 величайших фигуристов, составленный Yardbarker.
Напомним, помимо Плющенко в список попали следующие советские/российские фигуристы: двукратный олимпийский чемпион в парном катании Артур Дмитриев, двукратные олимпийские чемпионы Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и сама Роднина.
«У Плющенко больше побед, чем у Ягудина, если говорить о конкретных результатах. Плющенко — двукратный олимпийский чемпион. Ягудин один раз выиграл Игры. Плюс у Плющенко есть серебро Олимпиады.
Что там попадать? Надо по результатам смотреть. Это ведь не по принципу «нравится — не нравится», выбирают тех, у кого лучший результат», — приводит слова Родниной «РБК-Спорт».
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